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Некоторые участки дороги Шуши-Бердзор временно закрыты: ведутся работы по поиску диверсантов

Некоторые участки дороги Шуши-Бердзор временно закрыты: ведутся работы по поиску диверсантов

В настоящий момент подразделения Армии обороны ведут поисковые работы в направлениях возможного проникновения  вражеских диверсионных групп. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Армия обороны Республики Арцах, в связи с этим некоторые участки дороги Шуши-Бердзор временно закрыты только для гражданского населения.


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