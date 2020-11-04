Некоторые участки дороги Шуши-Бердзор временно закрыты: ведутся работы по поиску диверсантов

В настоящий момент подразделения Армии обороны ведут поисковые работы в направлениях возможного проникновения вражеских диверсионных групп.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Армия обороны Республики Арцах, в связи с этим некоторые участки дороги Шуши-Бердзор временно закрыты только для гражданского населения.