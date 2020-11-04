Вместе во имя армии: инициатива сотрудников IDBank-а

Отныне каждый из сотрудников IDBank-а сам решает, сколько тысяч драмов перечислит в «Фонд страхования военнослужащих».

По словам директора управления человеческим капиталом Марианы Эдилян, они беспрерывно получали заявки: сотрудники желали увеличить ежемесячные суммы, перечисляемые ими. «Поэтому мы решили выслушать мнения всех наших сотрудников: в результате они увеличили свои ежемесячные взносы в два, три, даже десять и пятьдесят раз. Это решение, несомненно, вызвало у всей команды чувство гордости», - сказала Мариана Эдилян.

По словам руководителя отдела по коммуникациям Банка Татевик Вардеванян, цель инициативы – воодушевить сотрудников партнерских организаций также присоединится. «Банк продолжает выступать не только с собственными инициативами, но и активно участвует в уже существующих. Инициативе «Мы - наши границы: Все для Арцаха» Банк совместно с компанией Idram перечислил 100 млн драмов РА, еще 13 млн перечислили сотрудники Банка. Кроме того, вся сумма, собранная в результате второй программы «Сила одного драма», которая составляет 2.521.255 драмов РА, также была перечислена во Всеармянский фонд «Айастан». Более того, суммы, собранные в ходе нынешней, и, думаю, следующей программы «Силы одного драма» также будут переведены в фонд. Банк также участвовал в приобретении необходимого медицинского оборудования для приграничных госпиталей и предметов первой необходимости для солдат. Мы также стараемся поддержать арцахцев, которые находятся в Армении»,- сказала Татевик Вардеванян и добавила, что кроме благотворительных инициатив, IDBank продолжает полным ходом реализовывать свою стратегию развития, так как стабильность и нормальное функционирование экономики и каждого его звена - залог нашей победы.

Напомним, что пожертвовать сумму всеармянскому фонду «Айастан» и «Фонду страхования военнослужащих» возможно через приложение Idram, терминалы Idram-а и IDBank-а, нажав на соответствующую иконку. Перевод осуществляется с комиссией 0%.

#Работаем_для_победы

#МЫПОБЕДИМ

БАНК КОНТРОЛИРУЕТСЯ ЦБ РА