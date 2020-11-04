ЗПЧ Армении представил послу Франции зверства Азербайджана по отношению к мирным жителям Арцаха

Защитник прав человека Республики Армения Арман Татоян представил послу Франции в Армении Джонатану Лакотту факты варварствах и зверства азербайджанских вооруженных сил по отношению к мирному населения Арцаха, включая и использование оружия, содержащего кассетные бомбы и химические элементы, массовое разрушение гражданской инфраструктуры.

Как передает «Арменпресс», Татоян сообщил об этом на своей странице в Facebook.

“Я выразил свои соболезнования народу Франции в связи с террористической атакой, произошедшей в Ницце, и свое беспокойство в связи с последними акциями, проходящими во Франции на почве ненависти к этническим армянам, подчеркнув важность вопросов безопасности и защиты прав армян”, - написал Татоян.

Посол Франции в Армении строго осудил случаи варварства и нападения на армян и сообщил, что Совет министров Франции принял решение запретить во Франции деятельность турецкой националистической организации “Серые волки” за ее радикальную националистическую деятельность, за нападения на этнических армян Франции и граждан Армении и за разжигание ненависти на национальной почве.

“Общеизвестный факт, что как в ходе Апрельской войны 2016 года, так и сейчас в Арцахе пытки, зверства и жестокости совершают члены турецкой националистической организации “Серые волки”, которые находятся в составе азербайджанских вооруженных сил, или же используя их методы. Я выразил свою искреннюю признательность послу за это важнейшее решение”, - отметил омбудсмен Армении.

1 ноября турецкая экстремистская группировка “Серые волки” осквернила памятник Геноциду армян в Лионе. На памятнике были выведены инициалы Эрдогана (RTE- Реджеп Тайип Эрдоган) и название их организации “Серые волки”. Аналогичная запись появилась и на здании генерального консульства Армении в Лионе.