В Греции остров поднялся более чем на 20 сантиметров после землетрясения

Греческий остров Самос поднялся на 18-25 сантиметров после сильного землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло 30 октября. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Афинское агентство новостей АМНА со ссылкой на заявление исследовательской группы кафедры геологии и геоэкологии Афинского национального университета имени Каподистрии.

В состав группы входят известные сейсмологи.

Исследовательская группа провела обширные полевые исследования землетрясения на Самосе, его воздействия на здания, сопутствующих геодинамических явлений, цунами и значительных деформаций почвы.

Одним из наиболее важных открытий является тектонический подъем как в северной, так и в южной частях разлома, который активизировался в морской зоне к северу от острова, сообщает издание. Сейсмический подъем острова составляет порядка 18-25 сантиметров.

Мощное землетрясение произошло 30 ноября днем в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар провинции Измир. Греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,7 - 6,9. На Самосе погибли два человека и 19 были ранены, в Турции погибли более 110 человек и более тысячи ранены.

Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.