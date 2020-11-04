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Из окрестностей Степанакерта доносятся звуки взрывов

Из окрестностей Степанакерта доносятся звуки взрывов

Из окрестностей Степанакерта доносятся звуки взрывов. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Арцаха «Арменпресс» сообщили, что на данный момент эти территории не обстреливаются Азербайджаном.

“Звуки взрывов доносятся из окрестностей Степанакерта. На данный момент город не подвергается атакам вооруженных сил Азербайджана. Это звуки наших работ, ГСЧС взрывает мины, просто люди иногда путают эти звуки”, - сказал офицер отдела информации и по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах Унан Тадевосян

Несколько часов назад в Степанакерте на короткое время сработал сигнал воздушной тревоги.

Норайр Шогикян


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