Рост напряженности в Карабахе - серьезная проблема всего региона: резолюция городского совета Ларисы

Как сообщает «Арменпресс», посольство Армении в Греции сообщает, что городской совет города Ларисы заявил, что эскалация напряженности в Нагорном Карабахе может иметь серьезные последствия для хрупкой региональной стабильности.

“Городской совет Ларисы осуждает любое насилие в разрешении споров между государствами и народами. Мы не принимаем никакого вмешательства третьей страны, которое не снижает напряженность в регионе. В этом смысле мы призываем Турцию воздерживаться от любых действий и публичных заявлений официальных лиц. Мы твердо убеждены в том, что любой кризис может быть урегулирован только путем диалога, посредством международных норм мира, а не посредством угрозы оружием. Мы выражаем свою приверженность всем народам, уважающим нормы международного права. В случае необходимости мы могли бы сотрудничать с посольством Армении в Греции, и при финансовом содействии Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев принимать у себя несовершеннолетних детей арцахских беженцев”, - говорится в резолюции. Также упоминаются дружеские исторические связи между греческим и армянским народами, что доказывает, что отношения между Грецией и Арменией имеют долгосрочную историческую основу. Греция - одна из стран, официально признавших Геноцид армян 1915 года, а Национальное собрание Республики Армения признало геноцид понтийских греков. Греция в сотрудничестве с международными организациями оказала Армении гуманитарную помощь.

В резолюции отмечены и дружеские исторические связи между греческим и армянским народами, что доказывает, что отношения между Грецией и Арменией имеют долгосрочную историческую основу. Греция - одна из стран, официально признавших Геноцид армян 1915 года, а Национальное собрание Республики Армения признало Геноцид понтийских греков. Греция в сотрудничестве с международными организациями оказывала Армении и гуманитарную помощь.