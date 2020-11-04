Турция направила в ООН нелепое письмо об отрицании Геноцида армян

16 октября делегация Турции направила генеральному секретарю ООН письмо об отрицании Геноцида армян с просьбой ввести его в обращение в Генассамблее и в Совете безопасности ООН. В беседе с «Арменпресс» геноцидовед Сурен Манукян отметил, что письмо направлено в качестве ответа на заявления премьер-министра Никола Пашиняна в Генеральной Ассамблее ООН.

По словам эксперта, в письме множество очередных нелепых аргументов, которые турецкая и азербайджанская стороны год от года пытаются циркулировать в различных международных организациях и на различных встречах. А именно - обвинение в том, что Армения якобы делает необоснованные утверждения о Геноциде армян. По словам геноцидоведа, Турция нервничает, так как в контексте обострения карабахского конфликта Армения постоянно предупреждает и сигнализирует о возможной геноцидальной опасности.

“ “Слово” геноцид само по себе очень раздражает Турцию, поскольку оно уже постоянно ассоциируется с этой страной”, - отметил Манукян.

Сурен Манукян представил один необоснованного тезиса из письма, подготовленного турецкой делегацией. Он заключается в следующем - геноцид армян не может считаться геноцидом, поскольку Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него была принята намного позже, в 1948 году.

Это очень слабый аргумент, есть достаточно явлений, которые являются частью объективной реальности, они имели место, но свое название получили позже, как например, многие болезни. Медицинское сообщество в течение некоторого времени может не называть болезни, пока не будет установлен их возбудитель. Но это не означает, что люди не болели этой болезнью. То же можно сказать и о многих других терминах. Согласно этой логике, динозавров тоже не было, поскольку слово “динозавр” впервые было придумано биологом Ричардом Оуэном в 1842 году. И таких примеров можно привести множество”, - сказал Манукян.

Карен Хачатрян