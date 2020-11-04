В России впервые выявили более 19 тысяч случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в России выявили 19 768 случаев COVID-19 — это новый рекорд, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. Число летальных исходов и количество выписавшихся из больниц также обновили максимумы, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Предыдущий рекорд по суточному приросту заболеваемости был зафиксирован 1 ноября — 18 665 случаев.

Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве (5826, днем ранее было 5150), Санкт-Петербурге (1031), Подмосковье (569), Нижегородской (417) и Архангельской (389) областях, меньше всего — в Ненецком автономном округе (семь) и на Чукотке (три). При этом у четверти инфицированных заболевание протекает без симптомов.

Накануне сообщалось о 18 648 новых случаях. Темп прироста за сутки составил 1,2 процента. Всего с начала эпидемии в России заразились коронавирусом 1 693 454 человек.

Число летальных исходов, подтвержденных за минувшие сутки, составило 389. Это тоже новый рекорд — предыдущий (366 человек) был зафиксирован 29 октября. Общее число умерших достигло 29 217.

Выписались из больниц 15 567 человек — этот показатель обновляет рекорд второй день подряд (накануне сообщалось о 15 331 выздоровевшим). А всего вылечились 1 266 931 человек.

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 46,8 миллиона инфицированных, 1,2 миллиона из них умерли. Больше всего заболевших в США — 9,1 миллиона человек, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Францию, Испанию, Аргентину, Колумбию, Великобританию и Мексику.