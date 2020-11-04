НАН Армении призвала своих партнеров призвать свои страны признать независимость Арцаха

ЕРЕВАН, 4 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Национальная академия наук Республики Армения обратилась к международному научному сообществу с призывом осудить широкомасштабную войну, развязанную Азербайджаном и Турцией против народа Арцаха, и признать своими странами независимость Республики Арцах. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении, распространенном информационно-аналитической службой Национальной академии наук.

Подчеркивая, что послание основано исключительно на гуманитарных устремлениях, НАН РА считает признание Республики Арцах единственно возможным способом остановить тяжкие преступления против мирного населения Арцаха и исключить новый геноцид через столетие после геноцида, совершенного турками.

«Террористическая война, развязанная Турцией и Азербайджаном против Арцаха и его мирного населения, продолжается. Игнорируя призывы к перемирию и открыто заявляя, что их конечной целью является изгнание армян из Арцаха, турецко-азербайджано-террористический союз наемников продолжает нападение на Арцах, используя запрещенные международными нормами различные бомбы и вооружения, несколько тысяч спецназовцев из Турции и Пакистана, а также наемников-террористов из Сирии. В Арцахе не осталось ни одного села, которое не подвергалось бы обстрелу. «Есть сотни жертв среди мирного населения», - говорится в заявлении.

Представители Национальной академии наук отметили, что, несмотря на подписание на высоком уровне документа о прекращении огня, Азербайджан ни на секунду не выполнял взятые на себя обязательства.

«Весь армянский народ Арцаха упорно и самоотверженно сопротивляется, но Азербайджан, используя оружие члена НАТО Турции, продолжает свое варварство. В нынешней ситуации международное признание Арцаха может быть единственным механизмом для мира, безопасности и восстановления в регионе. НАН РА обращает ваше внимание на уже существующую гуманитарную катастрофу, призывает высокопоставленных официальных лиц ваших стран признать независимость Республики Арцах как единственно возможный способ остановить тяжкие преступления против мирного населения Арцаха, исключить новый геноцид через столетие после геноцида Турции», - говорится в обращении к международному научному сообществу.

Сообщение было отправлено в Академии наук России, США, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Великобритании, Бразилии, Ирана, Китая, Канады, Германии, Франции, Испании, Швейцарии, Румынии, Болгарии, Литвы, Словении, Польши, Афин, Кипра, Израиля, Лиссабона, Украины, Австрии, Эстонии, Мексики, Чехии, Хорватии, Сербии, Норвегии, Швеции, Дании, Индии, Финляндии, Латвии, Японии, Бельгии, Грузии, Международной ассоциации академий наук (IAAS), Ассоциации академий европейских стран (ALLEA), Союзу международных научных организаций (ANSO), Королевскому союзу, сети Международного центра релятивистской астрофизики (ICRANet), академии научных исследований и технологий (ASRT).