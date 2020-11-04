Защитник прав человека Арцаха проверяет данные об обезглавленном азербайджанцами гражданском лице

ЕРЕВАН, 4 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Офис Защитника прав человека Арцаха проверяет данные об обезглавленном гражданском лице вооруженными силами Азербайджана в селе Тог.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 4 ноября заявил омбудсмен Арцаха Артак Бегларян.

Один из граждан села Тох сообщил журналисту международного СМИ, что он осведомлен о том, что одного из его соседей азербайджанские военнослужащие обезглавили, а также убили 82-летнего Мишу Степаняна, обезглавили гражданского человека по имени Майор. «У нас есть некоторая информация, но мы еще не выяснили все обстоятельства и таких случаев в статистике нет», - сказал Бегларян.

Омбудсмен Арцаха отметил, что у них есть серьезные подозрения в том, что ВС Азербайджана во всех населенных пунктах, в которые проникли и нашли гражданских лиц, совершили в отношении них многочисленные преступления.

«Ненависть к армянам настолько укоренилась в Азербайджане, что убийство любого армянина в любой форме, жестокое обращение с трупами приветствуется широкой общественностью. Это заслуживает особого внимания международного сообщества. Опасность геноцида очень высока, если среди азербайджанских военнослужащих будет такая ненависть», - сказал Защитник прав человека Арцаха.

С начала войны, развязанной азербайджанскими вооруженными силами 27 сентября, в Арцахе погибли 46 мирных жителей и 144 получили ранения.

Норайр Шогикян