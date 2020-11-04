В правительстве подробно обсуждаются все возможные судебные процессы в отношении наемников.

ЕРЕВАН, 4 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Правительство Армении подробно обсуждает все возможные юридические процессы, связанные с участием наемных террористов со стороны Турции в войне, развязанной Азербайджаном против Арцаха. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил министр юстиции Рустам Бадасян в беседе с журналистами в Национальном Собрании.

"Присутствие наемных террористов в зоне конфликта может вызвать различные международные последствия. Есть соглашения, которые предусматривают определенные процедуры. Обладая такой группой обязанностей по борьбе с финансированием терроризма, эти страны сами вооружали и финансировали террористов. Все возможные судебные процессы подробно обсуждаются в правительстве», - сказал Бадасян.

В ходе военных действий, развязанных Азербайджаном против Арцаха 27 сентября при содействии Турции и наемников-террористов, 3 раза - 10 октября - при посредничестве России, 18 октября - Франции, 26 октября - при посредничестве США – было объявлено о прекращении огня, однако через несколько минут после вступления в силу договоренности Азербайджан нарушил это, предпринял диверсионные атаки, обстрелял передовые позиции и мирные населенные пункты.

Норайр Шогикян