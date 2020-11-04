В Лос-Анджелесе задержали около 40 протестующих

Полиция Лос-Анджелеса в ночь выборов задержала около 40 человек, которые блокировали железнодорожные пути и отказывались разойтись после того, как собрание было объявлено незаконным, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Примерно 30 человек были оштрафованы за нахождение на перекрестке. Примерно 40 человек были задержаны за блокирование железнодорожных путей и отказ разойтись после того, как было объявлено о незаконном собрании. Это предварительная информация, она может измениться", - сообщается в Twitter-аккаунте полиции.

Ранее полиция объявила собрание людей в центре города незаконным. Как сообщает газета Los Angeles Times, люди отказывались разойтись, несколько протестующих кидали в сторону полицейских бутылки с водой.

В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Последние расчеты Fox дают Байдену 238 выборщиков, Трампу - 213 (для победы нужно 270).