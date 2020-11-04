На сегодняшний день в Арцахе из-за действий вооруженных сил Азербайджана погибло не менее 46 мирных

ЕРЕВАН, 4 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. С начала войны, развязанной азербайджанскими вооруженными силами 27 сентября, в Арцахе погибли 46 мирных жителей и 144 получили ранения. Как сообщает "Арменпресс", об этом заявил на пресс-конференции 4 ноября защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян.

«В рамках миссии по установлению фактов мы зарегистрировали не менее 46 мирных жителей убитыми и не менее 144 раненых среди мирных жителей. Некоторые из атак были совершены с применением кассетных боеприпасов, которые запрещены международным гуманитарным правом, особенно при использовании по гражданским целям. Большинство наших потерь произошло из-за применения кассетных боеприпасов», - сказал Бегларян.

Артак Бегларян добавил, что значительный ущерб нанесен недвижимому и движимому имуществу граждан, а также общественной и производственной инфраструктуре.

«Повреждено более 13,8 тысяч օбъектов частной недвижимости, повреждено более 3,1 тысяч объектов инфраструктуры, объектов общественно-промышленного значения, в том числе электростанции, сети, соответствующие инфраструктуры водоснабжения и газоснабжения. Пострадало не менее 2100 автомобилей или движимого имущества», - сказал Защитник прав человека Арцаха.

Защитник прав человека Арцаха подчеркнул, что Вооруженные силы Азербайджана продолжают целенаправленно наносить удары по гражданским лицам и объектам, что является еще одним доказательством несоблюдения азербайджанской стороной норм международного гуманитарного права и политических соглашений.

Прекращение огня объявлялось трижды во время военных операций против Арцаха с 27 сентября при посредничестве Азербайджана при поддержке турецких наемных террористов, 10 октября при посредничестве России, 18 октября при посредничестве Франции и 26 октября при посредничестве США. Спустя несколько минут Азербайджан нарушил их, начал диверсионные атаки, обстреливал линию фронта и мирные населенные пункты.

Норайр Шогикян