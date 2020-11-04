Значительно увеличилось количество поступающих в судебные органы гражданских дел

ЕРЕВАН, 4 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Глава Судебного департамента Карен Поладян объясняет значительный рост количества гражданских дел, поступивших в систему, ростом доверия общества к судебной системе.

Как сообщает «Арменпресс», Поладян сказал об этом на совместном заседании постоянных комиссий по государственно-правовым и финансово-кредитно-бюджетным вопросам НС во время обсуждения законопроекта РА «О государственном бюджете», при представлении проекта бюджета Высшего судебного совета и судов.

Аркадий Хачатрян из партии “Просвещенная Армения” поинтересовался, как можно оценить доверие общества к судебной системе по качественным показателям. «Например, вы связываете количество обращений, их рост или уменьшение с общественным доверием?» - спросил депутат.

Поладян ответил, что это деликатный вопрос. «Я склонен думать, что количество дел, поступивших в судебные органы, в том числе, увеличение количества жалоб, полученных Кассационным судом, говорит о большем доверии к судебной системе», - сказал он, представив цифры.

По его словам, по сравнению с 48 540 гражданскими делами, поступившими за последние 6 лет, сегодня в этом году принято около 200 000 гражданских дел, то есть это количество увеличилось почти в 4-5 раз. «И это говорит о том, что население наконец пытается решить свою проблему через судебные органы», - сказал Поладян.

Ссылаясь на бюджетную заявку, он сказал: «Бюджетный запрос на 2021 год составил 17 млрд 516 млн 713 тысяч драмов. Наши партнеры в исполнительной власти снизили ее примерно на 5,5 млрд драмов, на обсуждение оставлено 12 млрд 128 млн 719 тысяч драмов».