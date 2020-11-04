Fox News отдал победу Трампу в Техасе и Огайо, Байден выиграл Аризону

Действующий президент США Дональд Трамп выигрывает в двух важнейших "колебавшихся" штатах - Техасе и Огайо, прогнозирует Fox News.

Вместе с тем телеканал отдал Байдену первую для него победу в "колеблющемся" штате - Аризоне, что понижает шансы Трампа, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Согласно данным Fox News, после подсчета 94% голосов в Огайо Трамп набирает 53,4%, Байден - 45,2%. В Техасе обработано 79% бюллетеней, у Трампа 52,2% голосов, у Байдена - 46,5%

Трамп побеждает в штатах Алабама (9), Арканзас (6), Флорида (29), Айдахо (4), Индиана (11), Канзас (5), Кентукки (8), Луизиана (8), Миссури (10), Миссисипи (6), Северная Дакота (3), Огайо (18), Оклахома (7), Южная Каролина (9), Южная Дакота (3), Теннесси (11), Юта (6), Западная Вирджиния (5), Вайоминг (3), Небраска (5) и Техас (38).

По последним данным, за Трампа проголосовали 57,766,770 человек (48.6%), за Байдена - 59,521,887 (49.7%).