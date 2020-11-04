Коллектив аппарата НС сэкономил из премиального фонда около 252 млн драмов

ЕРЕВАН, 4 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Аппарат Национального Собрания РА в этом году сделал определенную экономию, осталось около 252 млн драмов неиспользованных денег из-за невыплаты премий депутатам и сотрудникам из-за пандемии.

Как сообщает "Арменпресс", на совместном заседании постоянных комиссий по государственно-правовым и финансово-кредитно-бюджетным вопросам НС об этом заявила заместитель руководителя аппарата Национального Собрания РА Лиля Сираканян во время обсуждения законопроекта о госбюджете.

Член фракции «Мой шага» Артак Манукян поинтересовался, по каким статьям расходов сэкономили или потратили меньше в 2020 году?

Сираканян напомнила, что бюджет на 2020 год подвергся двум серьезным изменениям. Первый был связан с эпидемией, в результате чего аппарат НС перераспределил в резервный фонд 503 млн драмов. «Наибольшую долю составляют статьи бонусов, денежного поощрения, специальных выплат. Много денег было возвращено из командировок, а также из других расходов», - сказала она.

Во второй раз проверка была произведена в связи с введением военного положения, в резервный фонд возвращено 100 миллионов 500 тысяч драмов. Это произошло из статьи об улучшении условий в здании и из статьи о мерах, направленных на повышение роли Национального Собрания.

«У нас есть дополнительные сбережения по текущим показателям 2020 года, которые на данный момент не возвращены в резервный фонд. Самый большой - это фонд вознаграждения. «Вот, например, у нас около 252 млн драмов неиспользованных денег, с учетом того, что из-за эпидемии и военного положения не были выданы премии ни аппарату НС, ни депутатам», - сказал Сираканян.

Анна Григорян