Алиев продолжает игнорировать призывы международного сообщества

ЕРЕВАН, 4 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Говоря о прекращении войны против Арцаха, президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил предварительные условия, несмотря на призывы международного сообщества прекратить боевые действия без каких-либо предусловий. Как сообщает «Арменпресс», в интервью итальянской газете "La Repubblica" Алиев продиктовал свои предусловия, даже сославшись на компромиссное решение вопроса, отметил, что в случае компромисса Ереван должен пойти на уступки первым.

Фактически, президент Азербайджана в очередной раз признал, что они развязали войну, отметив, что, если Армения пойдет на уступку, они сегодня же готовы прекратить войну.

Ранее премьер-министр РА Никол Пашинян отмечал, что нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован только мирным путем, для чего нужны компромиссы.

В ходе военных действий, развязанных 27 сентября Азербайджаном против Арцаха при содействии Турции и наемников-террористов, 3 раза-10 октября-при посредничестве России, 18 октября - Франции, 26 октября - при посредничестве США было объявлено о прекращении огня, однако через несколько минут после вступления в силу Азербайджан нарушил их, предпринял диверсионные атаки, обстрелял передовые позиции и мирные населенные пункты.