Трамп и Байден призвали своих сторонников верить в победу

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выступит с заявлением позже ночью и объявит о большой победе на выборах, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я выступлю с заявлением сегодня позже ночью. Большая победа!", - говорится в сообщении президента в Twitter.

Кандидат демократов в президенты США Джо Байден заявил, что уверен в победе на выборах.

"Сохраняйте веру, мы победим (на выборах)", - сказал Байден, выступая в Делавэре.

Он добавил, что результаты президентских выборов могут не быть известны "до утра среды или даже позднее".

"Я верю, что мы на пути к выигрышу этих выборов", - подчеркнул Байден.