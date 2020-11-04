Нам сказали захватить армянское село, убить мирных жителей и военных: допрос сирийского наемника

ЕРЕВАН, 4 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Юсуф Алабет аль-Хаджи, наемник, который был доставлен в Азербайджан из Сирии через Турцию для борьбы с Арцахом и был захвачен Армией обороны Арцаха, сообщил подробности о его переброске в Азербайджан и получении инструкций от турецких военнослужащих убивать армян. Как сообщает "Арменпресс", в ходе допроса наемник упомянул, что ему обещали платить 2 тысячи долларов в месяц за боевые действия против армян.

«Пятнадцать дней назад, вечером, к нам в дом пришел мой знакомый, Ибрагим, которого мы называем Абу Ахмад, которого я знал давно. Он житель нашей соседней деревни Сахан. Абу Ахмад предложил мне поехать за деньги в Азербайджан, я спросил его, с какой целью, Абу Ахмад сказал, что проводятся военные учения, которые будут длиться три месяца. За участие в учениях мне должны были платить 2000 долларов в месяцЧлены моей семьи, моя жена, мой отец были против моего отъезда, мои братья не знали об этом. Абу Ахмад сказал, что есть и другие молодые люди из соседних сел Сарариф и Сахам, некоторые из которых находятся в Азербайджане уже месяц», - сказал Юсеф Алабет аль-Хаджи.

Сирийскому наемнику было приказано ничего не брать с собой, включая удостоверение личности.

"В тот же день, в полночь, возле нашего дома была припаркована указанная Абу Ахмадом машина, которая доставила нас всех из деревни Аль-Зиедие к контрольно-пропускному пункту Баб-Ал-Салам, который находится на территории Сирийской Арабской Республики под контролем Абу Хамши. На контрольно-пропускном пункте Баб-Ал-Салам собрались около 500 человек, все сирийские арабы. В 8 часов утра туда пришел брат Абу Хамши по имени Саиф. Когда пришел Саиф, он сначала объявил, что никого из нас не принуждают, мы поедем на ежемесячную зарплату в 2000 долларов, кто хочет, может вернуться, а если кто-то решит поехать с ними в Азербайджан и оттуда захочет вернуться, то он прострелит тому человеку ноги и не пустит обратно. После этого заявления брат Абу Хамши начал выбирать, кто поедет в Азербайджан», - сказал он.

Отбор производился по возрастному критерию, отбирались люди в возрасте от 20 до 40 лет.

«Брат Абу Хамзы, Саиф, отобрал 500 человек в возрасте от 20 до 40 лет. Он провел нас через контрольно-пропускной пункт, сказал нам сесть в 10 больших автобусов, уже припаркованных на контрольно-пропускном пункте. Саиф сказал нам, что за месяц до нас группа из 500 человек уехала в Азербайджан. Мы пересекли границу Сирийской Арабской Республики и Турецкой Республики через указанный КПП. При пересечении границы Турецкой Республики блокпост охраняли люди в турецкой военной и гражданской одежде, которые у нас ничего не спрашивали, паспорта не проверяли, только считали. Через 2,5 часа на автобусе доехали до первого аэропорта, который был гражданским, ни паспорт, ни другой документ у нас не спрашивали, там не задавали вопросов, там были турецкие солдаты, мы - 500 человек, быстро сели на два гражданских самолета, на которых был турецкий флаг. Самолеты приземлились в гражданском аэропорту, где нас снова никто ни о чем не спрашивал, не требовали документ, там нас всех посадили на большой гражданский самолет, на котором был азербайджанский флаг. Самолет приземлился в Азербайджане», - сказал он.

Наемников в аэропорту Азербайджана встретили военнослужащие азербайджанских и турецких вооруженных сил, посадили в автобусы, в которых наемников сопровождали турецкие и азербайджанские военнослужащие. Их доставили в центральную военную часть, где также находились турецкие и азербайджанские солдаты.

«Мы отличали турецких военных по флагам на их форме. В указанной воинской части мы пробыли три дня. В первый день нам подарили ожерелья с числами, написанными на них, затем нас с этими ожерельями сфотографировали. На второй день в указанной воинской части нам предоставили форму и оружие. Были выделены автоматы российского производства – “ПКС”, "РПГ", снайперское оружие, патроны. Высокопоставленные турецкие и азербайджанские военнослужащие носили бронежилеты, но нам их не предоставили. На второй день нам сказали готовиться к переезду на следующий день. Должен отметить, что мы прибыли в Азербайджан самолетом 18 октября 2020 года», - сказал наемник на допросе.

В указанном месте азербайджанские и турецкие военнослужащие провели учения.

«Нашим командиром в войсковой части был шейх Ибрагим. На третий день мы с шейхом Ибрагимом вместе покинули указанное место и отправились в другую воинскую часть, которая находилась в четырех часах езды. Шейх Ибрагим и Абу Амшан находились во втором воинском подразделении, около пяти человек ходили вооруженные пистолетами, там же были и 500 сирийских арабов, вернувшиеся воевать за деньги. Кроме того, в указанном месте находились турецкие и азербайджанские солдаты, которые контактировали с шейхом Ибрагимом Абу Хамзой. Абу Хамза является лидером группы, он руководил наемниками, прибывшими в Азербайджан из Сирии, он отвечал за них», - сказал Юсеф Алабет аль-Хаджи.

Наемники были разделены на группы, и Абу Хамза приказал им никого не жалеть.

«Он сказал, что мы должны зарезать и убить всех армян. В это время пришли турецкие и азербайджанские солдаты и отдали нам аналогичный приказ, что мы должны убить, зарезать всех армян. Абу Хамша, как и пришедшие к нам турецкие и азербайджанские солдаты, сказала, что каждый из нас, кто обезглавит армянина, получит 100 долларов за каждого обезглавленного. Напомню, что мы были вооружены длинными ножами. Те из нас, кто боялся, военнослужащие ВС Азербайджана давали им специальные лекарства, которые избавляли от страха. «Я лично видел, как солдаты Вооруженных сил Азербайджана раздавали таблетки нашим сирийским ребятам. Они были круглыми, выглядели как таблетки, я сам их не употреблял, но многие ребята в нашей группе пили в моем присутствии», - сказал сирийский наемник.

На седьмой день, в 4 часа утра, по приказу Абу Хамзы и Шейха Ибрагима 150 человек вышли, сели в пикапы и двинулись в путь. Сойдя с пикапов, они прошли около 7 км. Им было приказано встать в шеренгу на расстоянии около 6 метров друг от друга, запрещалось говорить, издавать звуки, им нужно было только подавать друг другу сигналы, чтобы поговорить друг с другом.

«Нас сопровождали Шейх Ибрагим и двое азербайджанских военнослужащих. Шейх Ибрагим сказал нам, что мы должны захватить находящееся перед нами армянское село, а находившихся там мирных жителей и военных мы должны зарезать. Когда мы подошли к армянскому селу, они начали стрелять по нам, к тому же по нам стреляли артиллерийскими снарядами, они взрывались, за это время 15 человек погибло, операция провалилась, нам пришлось бежать в горы. Когда мы бежали, я еще не был ранен, мы на мгновение сбились с пути, пока не нашли сопровождавших нас азербайджанцев, они сопроводили нас, повели по какой-то дороге, во время чего армяне вновь начали стрелять по нам. Я был ранен, в таком состоянии оставался пять дней, обо мне никто не спрашивал, не интересовался. Пробыв три дня, я двинулся в сторону армянских позиций, армяне дали мне знак, что все нормально, я пошел к ним, они меня вылечили, дала воды и еды. Они обеспечили мне безопасность, они не причинили мне вреда, они помогли мне, они только хорошо со мной обращались, да благословит их Бог», - сказал аль-Хаджи.

В конце допроса наемник поблагодарил армян за исцеление и призвал своих соотечественников не обманываться, не идти воевать против армян.

«Я хочу поблагодарить армян, они помогли мне, исцелили, возродили меня, мы ошибались, приехав сюда, они, армяне, намного лучше, чем мы думали, они исцеляли нас, они очень хорошо относились к нам, да благословит их Бог. Я, Юсеф Алабет аль-Хаджи, сообщаю, что ни один человек, который собирается поехать в Азербайджан, не должен идти на такой шаг, потому что армяне очень добрые люди, они спасли меня от смерти, они мне помогли. Всем советую, если вас обманывают, вас пытаются заинтересовать деньгами, не выступайте против этой страны, против армян, даже если вы будете жить бедно, лучше оставаться бедным, чем ехать в Азербайджан воевать за деньги. Азербайджанцы называют армян неверными, но они сами неверные. Мы неверные, которые выступили против этих хороших людей. Я был ранен пять дней, мне никто не помог, а армяне помогли мне и залечили мои раны», - заключил наемник.

Юсеф Алабет аль-Хаджи подозревается в совершении серьезных нарушений норм международного гуманитарного права, установленных статьей 389 Уголовного кодекса РА, пунктом 1 части 1 и пунктами 1, 2 части 3 статьи 390, частью 3 статьи 395, а именно в совершении преступлений, предусмотренных для участия наемника в вооруженных столкновениях или военных действиях.