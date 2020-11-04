«Художники из Гюмри для Арцаха и армянского солдата»: тысяча картин для фронта

ГЮМРИ, 4 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Гюмрийский филиал Государственной академии художеств Армении выбрал свой вариант помощи армии. Инициатива объединяет начинающих и профессиональных художников вокруг одной цели. Как сообщает «Арменпресс», вся выручка от выставки-продажи "Художники из Гюмри для Арцаха и армянского солдата" перечисляются Всеармянскому фонду "Айастан".

«Идея одна - стать одной силой с людьми искусства и встать на сторону нашей армии и государства в трудные дни. Язык искусства - мощное оружие, сегодня мы довели это оружие до «боевого состояния». Начинающие художники и профессионалы объединились вокруг созданной богемы, все в один ряд и равноценно », - говорит автор инициативы, художник Ашот Акопян.

Авторы инициативы уже продали более 120 работ. Собранные в ящике для пожертвований деньги искусствоведы каждый вторник переводят во Всеармянский фонд «Айастан». Действие непрерывное. В качестве предварительной оценки художники упоминают создание и продажу тысячи работ.

«Каждая работа продается за символические 5 000 драмов, но бывают случаи, когда покупатель добровольно платит за картину от 10 000 до 50 000 драмов. Продажа также осуществляется онлайн. Тематика картин разная, только одно условие - размер - 13/13», - добавил художник Артем Саркисян.

Арменуи Мхоян