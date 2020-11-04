Время в Ереване: 11:07:36,   4 Ноябрь

Азербайджан применил в направлении Шуши тяжелую артиллерию: среди мирного населения есть жертвы

Азербайджан применил в направлении Шуши тяжелую артиллерию: среди мирного населения есть жертвы

СТЕПАНАКЕРТ, НОЯБРЬ, АРМЕНПРЕСС. Азербайджан применил тяжелую артиллерию в направлении Шуши. Есть жертвы среди мирного населения, в городе много разрушений. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах.

«После полуночи противник, параллельно с боевыми действиями, возобновил программу обстрела мирных населенных пунктов. Он применил тяжелую артиллерию в направлении Шуши. Есть жертвы среди мирного населения, а в городе много разрушений. Подробности о пострадавших гражданах сообщатся», - сообщает «Арменпресс» со ссылкой на МЧС.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


Также по теме


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации