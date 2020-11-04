Азербайджан применил в направлении Шуши тяжелую артиллерию: среди мирного населения есть жертвы

СТЕПАНАКЕРТ, НОЯБРЬ, АРМЕНПРЕСС. Азербайджан применил тяжелую артиллерию в направлении Шуши. Есть жертвы среди мирного населения, в городе много разрушений. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах.

«После полуночи противник, параллельно с боевыми действиями, возобновил программу обстрела мирных населенных пунктов. Он применил тяжелую артиллерию в направлении Шуши. Есть жертвы среди мирного населения, а в городе много разрушений. Подробности о пострадавших гражданах сообщатся», - сообщает «Арменпресс» со ссылкой на МЧС.