Ситуация в Арцахе: диверсионная группа пыталась добиться успеха в направлении Шуши, но была отбита

СТЕПАНАКЕРТ, 4 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В ночь с 3 на 4 ноября на всех направлениях линии фронта Арцах-Азербайджан сохранялась относительно стабильная напряженность. Помимо позиций армии обороны, Азербайджан продолжал держать под ракетным обстрелом мирные населенные пункты. Есть пострадавшие среди мирного населения.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Республики Арцах.

«После полуночи диверсионная группа противника попыталась добиться успеха в направлении Шуши, но, встретив организованное сопротивление армейских частей и добровольцев, понеся большие потери, была отбита. Операции по блокаде и уничтожению обнаруженной на данный момент группировки противника продолжаются. Оперативно-тактическая обстановка контролируется подразделениями Армии обороны по всей линии фронта», - сказали в Минобороны.