Европейские индексы выросли - 03-11-20

МОСКВА, 4 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 3 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 2.55% и составил 12088.98 пункта, французский CAC 40 вырос на 2.44% и составил 4805.61 пункта, британский FTSE вырос на 2.33% и составил 5786.77 пункта, а российский RTSI вырос на 3.63% и составил 1108.15 пункта.