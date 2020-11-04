Цены на цветные металлы - 03-11-20

ЛОНДОН, 4 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 3 ноября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.88% и составила 1839.50 долларов США, цена на медь выросла на 0.28% и составила 6725.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.80% и составила 1789.50 долларов США, цена на никель снизилась на 0.92% и составила 15148.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.48% и составила 17725.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2536.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 19180.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 32835.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.