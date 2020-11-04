В направлении Шуши осуществляются операции по блокаде и уничтожению азербайджанской группировки
ЕРЕВАН, 4 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В направлении Шуши осуществляются операции по блокаде и уничтожению обнаруженной группировки противника. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.
Другие подробности пока не сообщаются.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 10:15 Азербайджан применил в направлении Шуши тяжелую артиллерию: среди мирного населения есть жертвы
- 09:34 Ситуация в Арцахе: диверсионная группа пыталась добиться успеха в направлении Шуши, но была отбита
- 08:56 Европейские индексы выросли - 03-11-20
- 08:54 Американские индексы выросли - 03-11-20
- 08:53 Цены на цветные металлы - 03-11-20
- 08:51 Цены на драгоценные металлы - 03-11-20
- 08:50 Цены на нефть выросли - 03-11-20
- 08:49 В направлении Шуши осуществляются операции по блокаде и уничтожению азербайджанской группировки
- 08:47 Газета “Aйастани Анрапетутюн”: Тяжелые потери азербайджанских вооруженных сил снизили накал боевых д
- 08:46 Газета “Aйастани Анрапетутюн”: Арабы должны объединить интересы в общую повестку дня
- 08:45 Газета “Aйастани Анрапетутюн”: Акции Motor Sichi могут быть проданы Турции
- 00:56 Задержанному в Нагорном Карабахе сирийскому наемнику выдвинуто обвинение
- 00:46 Завербован в Сирии, перевезен в Турцию, а оттуда в Азербайджан: показания второго пленного наемника
- 00:37 Обстрел медицинских учреждений Степанакерта - еще одно проявление терроризма Баку: МИД Армении
- 00:07 Ломбардия признала независимость Арцаха
- 00:02 Нидерландский депутат призвал ОЗХО начать расследование использования Азербайджаном фосфора
- 03.11-23:30 В РФ сообщили, что боевики планируют обвинить сирийских военных в ударах по турецкой армии
- 03.11-22:28 Азербайджан совершил нападения по разным направлениям, однако был уничтожен и отброшен назад
- 03.11-21:58 Арцах находится на передовой борьбы с международным терроризмом:глава МИД Арцаха о терактах в Европе
- 03.11-21:56 Зеленский приказал приостановить выполнение контракта «Укрспецэкспорта» с Азербайджаном: ZN
- 03.11-21:54 Армянским ВС удалось уничтожить больше половины террористов, переброшенных в Азербайджан: Арутюнян
- 03.11-21:45 Азербайджан снял на себя компромат
- 03.11-21:39 Угрозы в Великобритании повысили оценку террористической до предпоследнего уровня
- 03.11-21:23 Турция отстранила от командования министра обороны Азербайджана: WarGonzo
- 03.11-21:07 Россия сейчас является наиболее активным государством-посредником: Пашинян
19:39, 29.10.2020
Просмотрели 3235 раз Президент Арцаха Араик Арутюнян выступил с обращением к народу из города Шуши
09:52, 28.10.2020
Просмотрели 3204 раз Турецкое военное присутствие на Южном Кавказе и терпение России
19:53, 29.10.2020
Просмотрели 2377 раз Алиев своими ложными утверждениями пытается дезориентировать спецпосланника президента Ирана
12:31, 28.10.2020
Просмотрели 2259 раз Что остановит войну? Автор колонки в “The Washington post” Дэвид Игнатиус
17:53, 31.10.2020
Просмотрели 1889 раз Когда вопросы говорят о большем, чем ответы: журналист заставил Алиева говорить о болезненных темах