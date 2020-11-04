В направлении Шуши осуществляются операции по блокаде и уничтожению азербайджанской группировки

ЕРЕВАН, 4 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В направлении Шуши осуществляются операции по блокаде и уничтожению обнаруженной группировки противника. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.

Другие подробности пока не сообщаются.