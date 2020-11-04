Газета “Aйастани Анрапетутюн”: Арабы должны объединить интересы в общую повестку дня

ЕРЕВАН, 4 НОЯБРЯ, Aйастани Анрапетутюн/АРМЕНПРЕСС. Турция оказывает свое влияние в мусульманском мире на основе двух основных идеологий. Первая основана на идеологии суннитского ислама, а точнее на идеологии организации “Братья-мусульмане”, второй - на факторе национальности или тюркизма. По словам араболога Армена Петросяна, сегодня в арабском мире в основном используется исламское или религиозное направление. В этом отношении у Турции есть сторонники в ряде арабских стран, где есть отделения “Братьев-мусульман”.

“В течение последних двух или трех лет в арабских странах сложился широкий консенсус в отношении предотвращения активизации позиций Турции в различных арабских странах. В то же время необходимо констатировать, что шаги или общая политика арабских стран пока не достигли очевидных успехов”, - уточнил араболог.

По мнению Армена Петросяна, мы станем свидетелями целенаправленных и целенаправленных действий арабских стран в том случае, если возникнет очевидная угроза основным игрокам и их интересам. “Несмотря на то, что Турция вмешивается в Ливию, Египет и другие страны, этого недостаточно, чтобы объединиться и подтолкнуть арабский мир к конкретным действиям”.

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