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Газета “Aйастани Анрапетутюн”: Акции Motor Sichi могут быть проданы Турции

Газета “Aйастани Анрапетутюн”: Акции Motor Sichi могут быть проданы Турции

ЕРЕВАН, 4 НОЯБРЯ, Aйастани Анрапетутюн/АРМЕНПРЕСС. Свидетельством продажи “Motor Sichi” туркам является факт переговоров Анкары и Киева о создании совместного предприятия по производству беспилотников в Украине. Вице-премьер Уруский пояснил, что совместное предприятие между Турцией и Украиной уже юридически создано, остаются только технические детали. “Турецкая сторона выразила свою точку зрения. Она готова инвестировать в строительство производств в Украине и, соответственно, просит у Украины определенных преференций, а точнее выделения земли и налоговых льгот”, - сказал он.

Губриенко не исключает, что “Motor Sichi” может стать базой совместного предприятия Киева и Анкары. Однако в таком случае встанет вопрос, насколько необходимо сотрудничество с Турцией в реализации планов, связанных с запорожским предприятием. “Не исключено, что Украина в сотрудничестве с Анкарой нейтрализует возможности реализации потенциала Motor Sichi в других направлениях с другими партнерами”.

Статью полностью можно прочесть в сегодняшнем номере газеты.
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