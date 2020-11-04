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Газета “Aйастани Анрапетутюн”: Тяжелые потери азербайджанских вооруженных сил снизили накал боевых д

Газета “Aйастани Анрапетутюн”: Тяжелые потери азербайджанских вооруженных сил снизили накал боевых д

 

ЕРЕВАН, 4 НОЯБРЯ, AЙАСТАНИ АНРАПЕТУТЮН/АРМЕНПРЕСС. “Турция пытается вести войну по сирийскому сценарию. Предпринимаются попытки продолжить боевые действия небольшими групповыми атаками при активной поддержке ВВС и БПЛА Турции. Но в то же время изменение логики войны - это, прежде всего, результат успешной тактики и военных действий, проводимых Армией обороны Арцаха. Противник был вынужден избрать этот сценарий войны, не понимая, что в таком формате боевых действий с самого начала было предопределено преимущество вооруженных сил Армении. В формате этих военных действий для каждого эпизода у нас нет альтернативы положительному исходу, поскольку мы боремся за свои очаги на своей земле, а наемник и башибозук - лишь за то, чтобы заработать свои деньги и остаться в живых”.

 

Статью полностью можно прочесть в сегодняшнем номере газеты.
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