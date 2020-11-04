Задержанному в Нагорном Карабахе сирийскому наемнику выдвинуто обвинение

Задержанному в Нагорном Карабахе гражданину Сирии Юсефу Алабету аль-Хаджи выдвинуто обвинение.

Как сообщает Арменпресс, сражающемуся на стороне Азербайджана наемнику Юсефу Алабету аль-Хаджи предъявлено обвинение в соответствии со статьей 389 (международный терроризм), п.1 ч.1 (убийство) и п.1 ч.3 (нападение на гражданское население или на отдельных гражданских лиц) статьи 390 (серьезные нарушения норм международного гуманитарного права), ч.3 статьи 395 (участие наемника в вооруженных конфликтах или военных действиях) УК Республики Армения.

Решением Суда первой инстанции города Еревана в качестве меры пресечения в отношении аль-Хаджи избран арест.

Ниже представляем фрагмент из показания сирийского наемника с субтитрами на русском и английском языках.