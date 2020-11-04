Завербован в Сирии, перевезен в Турцию, а оттуда в Азербайджан: показания второго пленного наемника
Следственный комитет Армении опубликовал видео допроса второго задержанного наемника, гражданина Сирии Юсефа Алабета аль-Хаджи. Видео с русскими и английскими субтитрами.
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