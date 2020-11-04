Обстрел медицинских учреждений Степанакерта - еще одно проявление терроризма Баку: МИД Армении

Пресс-секретаря МИД Армении выступила с комментарием относительно ракетного обстрела вооруженными силами Азербайджана городов Степанакерт и Шуши Республики Арцах. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в комментарии говорится:

“3 ноября вооруженные силы Азербайджана вновь нанесли удар по объектам гражданской инфраструктуры Степанакерта и Шуши кассетными боеприпасами РСЗО “Смерч”, в частности, в направлении Центра охраны здоровья матери и ребенка в Степанакерте. Есть пострадавшие.

Непрекращающийся обстрел медицинских учреждений Степанакерта вооруженными силами Азербайджана вновь подтверждают цель военно-политического руководства Азербайджана: причинить максимальный ущерб гражданскому населению Арцаха, в особенности находящимся вдали от передовой женщинам и детям.

Это еще одно проявление государственного терроризма, осуществляемого государством, которое благодаря усилиям Турции уже превратилось в центр скопления международных террористов и боевиков на Южном Кавказе.

Заявляем, что в условиях экзистенциальной угрозы, созданной для народа Арцаха, власти Арцаха и Армия обороны имеют неотъемлемое право защищать свое население и наносить контрудар по врагу”․