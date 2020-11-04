Ломбардия признала независимость Арцаха

Областной совет Ломбардии большинством голосов признал независимость Республики Арцах. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал член областного совета Мишель Усуэли.

«Ломбардия - первый регион Европы, поддержавший признание Республики Арцах. Это наша цель. Предложение было принято большинством голосов областного совета Ломбардии», - написал он.

Усуэли добавил, что признание Республики Арцах может создать условия для реальных и всеобъемлющих мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном.

Массимилиано Флориани