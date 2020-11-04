Время в Ереване: 11:07:36,   4 Ноябрь

Ломбардия признала независимость Арцаха

Ломбардия признала независимость Арцаха

Областной совет Ломбардии большинством голосов признал независимость Республики Арцах. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал член областного совета Мишель Усуэли.

«Ломбардия - первый регион Европы, поддержавший признание Республики Арцах. Это наша цель. Предложение было принято большинством голосов областного совета Ломбардии», - написал он.

Усуэли добавил, что признание Республики Арцах может создать условия для реальных и всеобъемлющих мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном.


Массимилиано Флориани


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации