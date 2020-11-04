Нидерландский депутат призвал ОЗХО начать расследование использования Азербайджаном фосфора 

Заместитель председателя Христианско-демократической партии Нидерландов, член парламента Петер Омзихт направил министру иностранных дел Нидерландов Стефу Блоку запрос о возможности введения санкций против Азербайджана за его действия в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Арменпресс, депутат подчеркнул, что Турция перебрасывает джихадистов из Сирии в зону нагорно-карабахского конфликта и использует фосфорные боеприпасы. «Следовательно, я хотел бы спросить, хочет ли правительство ввести санкции против Азербайджана, если насилие и нарушения прав человека не прекратятся.

Предлагаю Организацию по запрещению химического оружия начать официальное расследование использования фосфора, которое действительно запрещено на международном уровне», - отметил он.

Депутат призвал ООН объявить воздушное пространство НКР бесполетной зоной и оказать гуманитарную помощь мирному населению Нагорного Карабаха.

Он добавил, что, по словам Грегори Стентона из Genocide Watch, в случае поражения Нагорного Карабаха ожидается геноцид. «Собирается ли правительство официально обратиться в ООН для начала расследования геноцида? Хотя, по нашим данным, геноцида как такового пока нет, но есть угроза. Ситуация слишком серьезная», - заключил Омзихт.