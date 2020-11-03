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В РФ сообщили, что боевики планируют обвинить сирийских военных в ударах по турецкой армии

В РФ сообщили, что боевики планируют обвинить сирийских военных в ударах по турецкой армии

Террористы планируют совершить обстрел в районе Идлиба, а затем обвинить сирийских военных в ударах по турецким войскам. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

"По имеющейся информации, боевики террористических организаций планируют осуществить обстрел в районе населенного пункта Тедиль провинции Идлиб с применением минометов и реактивных систем залпового огня. Видеозапись последствий обстрела террористы намерены разместить на своих ресурсах в сети интернет с целью обвинения сирийских правительственных сил в нанесении ударов по позициям турецких войск", — сказал он.


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