Азербайджан совершил нападения по разным направлениям, однако был уничтожен и отброшен назад

Азербайджанские вооруженные силы вместе со своими наемниками продолжали наступательные операции практически на всех направлениях фронта, однако, неся значительные потери в живой силе и технике, были отброшены обратно в исходные позиции. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Он отметил, что противник продолжал диверсионные вылазки в направлении разных сел, но не смог добиться успехов.

«Рано утром подразделения вооруженных сил Азербайджана попытались атаковать в южном направлении города Мартуни с помощью бронетехники, авиации и артиллерии, но, неся значительные потери в живой силе и технике, были отброшены на исходную линию. В течение дня наши части продолжали уничтожать силы противника, особенно артиллерийским огнем.

В северном направлении, на участке Карвачара, противник несколько раз пытался совершить диверсионное вторжение в межпозиционные территории под предлогом сбора трупов и под покровом дыма, но был обнаружен, уничтожен дальним огнем и отброшен назад», - сказал Ованнисян.