Зеленский приказал приостановить выполнение контракта «Укрспецэкспорта» с Азербайджаном: ZN

Президент Украины Владимир Зеленский приказал приостановить выполнение контракта «Укрспецэкспорта» с Азербайджаном по поставкам комплектующих для радиолокационных станций П-18.

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Арменпресс

со ссылкой на zn.ua, поручение приостановить выполнение контракта с Азербайджаном Зеленский дал устно около месяца назад, после того как Баку начал военную кампанию против Нагорного Карабаха.