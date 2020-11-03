Зеленский приказал приостановить выполнение контракта «Укрспецэкспорта» с Азербайджаном: ZN
21:56, 3 Ноябрь, 2020
Президент Украины Владимир Зеленский приказал приостановить выполнение контракта «Укрспецэкспорта» с Азербайджаном по поставкам комплектующих для радиолокационных станций П-18.Как сообщает Арменпресс со ссылкой на zn.ua, поручение приостановить выполнение контракта с Азербайджаном Зеленский дал устно около месяца назад, после того как Баку начал военную кампанию против Нагорного Карабаха.
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