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Угрозы в Великобритании повысили оценку террористической до предпоследнего уровня

Угрозы в Великобритании повысили оценку террористической до предпоследнего уровня

Оценка террористической угрозы в Великобритании повышена до предпоследнего, серьезного уровня. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом написала во вторник в Twitter глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател.

"Объединенный аналитический центр по борьбе с терроризмом изменил уровень террористической угрозы в Великобритании с существенного до серьезного", - сообщила она.

Нынешний уровень, четвертый по пятибалльной шкале, означает, что теракты в Великобритании "в высшей степени возможны". Угроза вылазок экстремистов оценивалась как существенная с ноября 2019 года, когда она была понижена с серьезного уровня впервые за пять лет.

Выше нынешнего уровня есть только критический, при котором теракты "в высшей степени возможны в ближайшем будущем". Таким образом эксперты аналитического центра, заседающие в штаб-квартире британской службы контрразведки MI5, охарактеризовали угрозу в мае 2017 года сразу после теракта в Манчестере.


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