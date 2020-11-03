Азербайджан снял на себя компромат

Российский проект «The Люди» опубликовал видеоматериал, в котором представлены чувства и эмоции людей, живущих по обе стороны фронта во время продолжающейся войны в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Арменпресс, в материале авторы проекта также использовали кадры из репортажа азербайджанского телеканала CBC, детальное изучение которых подтверждает утверждения армянской стороны о том, что вооруженные силы Азербайджана размещают свои огневые точки в мирных населенных пунктах, откуда ведут огонь по армянским позициям и населенным пунктам.

На использованных проектом кадрах азербайджанский тележурналист обвиняет армянскую сторону в обстреле мирных населенных пунктов азербайджанского Тертерского района, показывает кадры горящего дома, утверждает, что там очень опасно и они вынуждены уезжать. Съемочная группа, вероятно, была настолько одержима обвинением армянской стороны в обстреле мирных населенных пунктов, что не заметила, как в кадре остался эпизод артиллерийского огня, выпущенного с азербайджанской стороны в сторону армянской стороны.

Это еще раз подтверждает утверждения армянской стороны о том, что азербайджанские вооруженные силы установили свои огневые точки в мирных населенных пунктах, открывая огонь из этих мирных населенных пунктов в направлении армянских позиций и поселений, используя собственное население в качестве живого щита.