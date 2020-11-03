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Турция отстранила от командования министра обороны Азербайджана: WarGonzo 

Турция отстранила от командования министра обороны Азербайджана: WarGonzo 

Телеграм-канал проекта WarGonzo сообщает, что Турция отстранила от командования министра обороны Азербайджана из-за связей с РФ. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщили источники WarGonzo в Стамбуле.

«Турки  отстранили от командования министра обороны Азербайджана из-за связей с РФ. Об этом сообщают источники проекта WarGonzo в Стамбуле, которые, к слову, пока что ещё ни разу не ошиблись.

Согласно полученным данным, министр обороны АР Гасанов фактически отстранен от управления вооруженными силами. Причиной послужили его тесные контакты с российскими генералами. 

Напомним, что в 1980 году Гасанов окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище, и по 1985-й год служил в составе Советских войск, дислоцированных на территории Германии, после их вывода продолжил службу в Сибирском военном округе вплоть до 1993 года. Естественно, что контакты с коллегами из РФ у него остались. 

После скандала с начальником азербайджанского Генштаба - Сандыховым, турецкие спецслужбы потребовали от Алиева отстранить от управления боевыми действиями всех генералов, имеющих российское образование. По информации источников WarGonzo в Стамбуле - Алиев требования выполнил. 

Министр обороны Азербайджана Гасанов в настоящий момент - выполняет фактически декоративную функцию и не имеет доступа к реальной обстановке на фронте, а также утратил доступ ко всем механизмам принятия решений», - говорится на телеграм-канале.


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