Россия сейчас является наиболее активным государством-посредником: Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян коснулся вопроса о том, кто сейчас больше всего подходит на роль посредника и кого следует привлечь, чтобы деэскалировать ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, в интервью The Jerusalem Post Пашинян подчеркнул, что Минская группа ОБСЕ остается единственным международным форматом урегулирования карабахского вопроса.

«Но следует также отметить, что на практике Россия сейчас является наиболее активным государством-посредником. И это в некоторой степени понятно, потому что Россия напрямую присутствует в регионе, Россия сама является страной нашего региона», - сказал премьер.