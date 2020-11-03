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Россия сейчас является наиболее активным государством-посредником: Пашинян

Россия сейчас является наиболее активным государством-посредником: Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян коснулся вопроса о том, кто сейчас больше всего подходит на роль посредника и кого следует привлечь, чтобы деэскалировать ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, в интервью The Jerusalem Post Пашинян подчеркнул, что Минская группа ОБСЕ остается единственным международным форматом урегулирования карабахского вопроса. 

«Но следует также отметить, что на практике Россия сейчас является наиболее активным государством-посредником. И это в некоторой степени понятно, потому что Россия напрямую присутствует в регионе, Россия сама является страной нашего региона», - сказал премьер.


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