Армения удовлетворена качеством выполнения Россией своих союзнических обязательств: Пашинян

Армения в целом удовлетворена качеством выполнения Россией своих союзнических обязательств перед Арменией. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью The Jerusalem Post сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Журналист поинтересовался, какой поддержки ожидает Армения от России. Премьер-министр Пашинян отметил в ответ: «У нас союзнические отношения с Российской Федерацией и у нас есть договор о сотрудничестве. Соглашение предусматривает совместное противодействия общим вызовам безопасности. В течение этого времени я находился в постоянном контакте с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Мы постоянно проводили консультации и следили за развитием событий. И поскольку боевые действия приблизились к границе Армении и существует угроза того, что эти действия могут создать непосредственную угрозу для территории Армении, в соответствии с соглашением мы начали процедуры, чтобы продолжить наши консультации по дальнейшему управлению ситуацией.

В целом могу сказать, что Россия делает все возможное на данный момент, чтобы поддержать Армению в этой ситуации. И Армения в целом удовлетворена качеством выполнения Россией своих союзнических обязательств перед Арменией».

На вопрос, считает ли премьер возможным, что Россия направит войска к границе Армении в рамках упомянутого механизма безопасности, Пашинян ответил, что российские войска уже находятся на границах Армении, и это не новость.

«Они всегда были там, и у Россия есть 102-я военная база в Армении. Помимо 102-й военной базы, я уже сказал, что границы Армении, в частности границы с Турцией и Ираном, охраняются российскими пограничниками. И сейчас у российских пограничников есть представители и на других участках нашей границы», - отметил премьер.