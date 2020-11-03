Азербайджан обстрелял Центра здоровья матери и малыша Степанакерта, есть пострадавший: ДОПОЛНЯЕТСЯ

В Степанакерте слышны звуки взрывов. Как передает корреспондент Арменпресс с места событий, включен сигнал воздушной тревоги. В настоящий момент раздалось два взрыва.

20:56 - Сигнал воздушной тревоги отключился, но сразу после отключения раздался еще один взрыв.

21:03 - Корреспондент Арменпресс сообщает, что в Степанакерте одна из ракет упала возле одного из детских садов, сгорела машина.

21:27 - Армия обороны сообщает, что не только Степанакерт, но и Шуши подверглись атаке противника. По предварительным данным, в Степанакерте один раненый. Размер нанесенного ущерба уточняется.

21:45 - Пресс-секрератрь МО Армении Шушан Степанян сообщает, что несколько минут назад ракетному обстрелу подвергся Степанакерт. По предварительным данным есть один пострадавший. Азербайджано-турецкие силы выпустили ракету из РСЗО «Смерч» в направлении Центра здоровья матери и малыша Степанакерта. По предварительным данным здесь пострадал один гражданский, его перевезли в больницу. Враг также открыл огонь по жилым кварталам, загорелись гараж и автомобиль, нанесен существенный ущерб жилым домам, расположенным поблизости. Три ракеты «Смерч» были выпущены в направлении Шуши. Здесь в настоящий момент разгорается пожар в двух квартирах.

Данные о пострадавших уточняются.