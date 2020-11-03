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Хаменеи предупредил о решительном ударе при возникновении террористических угроз из Азербайджана 

Хаменеи предупредил о решительном ударе при возникновении террористических угроз из Азербайджана 

По данным духовного лидера Ирана Али Хаменеи, в нагорно-карабахский конфликт вовлечены террористы из разных стран. Как сообщает Арменпресс, слова Хаменеи приводит иранский телеграм-канал «Azariha».

«Хотя некоторые отрицают присутствие террористов, есть достоверные доказательства того, что вовлечены террористы из разных регионов. Если они приблизятся к нашим границам и мы почувствуем угрозу, то дадим решительный ответ», - сказал Хаменеи.


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