Новая группа из около 230 сирийских боевиков отправлена в Азербайджан для участия в продолжающейся войне против армян в Нагорном Карабахе. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека со ссылкой на свои источники.

При этом отмечается, что, вместе с тем, не менее 22 боевиков сбежали с боев и вернулись в Сирию.

По сообщению центра, за этот период было убито 240 боевиков, тела 183 из них вывезены в Сирию, остальные остались в Азербайджане. Кроме того, армянские силы захватили в плен трех сирийских боевиков.

Примечательно, что Турция прилагает усилия для отправки большего количества боевиков в регион Нагорного Карабаха, но большинство из них отказываются сражаться на стороне Азербайджана из-за большого количества жертв и из-за религиозных соображений.