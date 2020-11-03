Премьер-министр Пашинян направил телеграмму соболезнования Себастьяну Курцу
Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования федеральному канцлеру Австрийской Республики Себастьяну Курцу в связи с жертвами в результате террористической акции в Вене. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:
“Ваше Превосходительство,
С глубокой скорбью узнал о террористической акции в Вене, в результате которой погибли и были ранены ни в чем не повинные люди.
Мы решительно осуждаем это ужасное преступление и выражаем нашу солидарность и безоговорочную поддержку правительству и народу Австрии.
Армянский народ, который в настоящее время борется с наемными террористами в Нагорном Карабахе, полностью понимает и разделяет чувства дружественного народа Австрии.Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших, желаем им терпения и стойкости духа, а раненым - скорейшего выздоровления”.
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