Общепризнанный формат посредничества в карабахском конфликте - сопредседательство МГ ОБСЕ: Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров работу с конфликтующими сторонами по урегулированию нагорно-карабахского конфликта считает возможной, но отмечает, что общепризнанный формат урегулирования нагорно-карабахского конфликта - это формат сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Как сообщает Арменпресс, об этом Лавров заявил в интервью, данном “Коммерсанту”.

“Сопредседатели МГ ОБСЕ - это общепризнанная мера посредничества, направленная на преодоление этого давнего конфликта. В связи с этим азербайджанские и армянские коллеги в Москве 10 октября выступили с совместным заявлением, подтверждающим незыблемость переговорного формата”, - сказал Лавров, отвечая на вопрос о том, как в Москве относятся к идее создания нового переговорного формата по Карабаху, в котором примут участие Армения, Россия, Турция и Азербайджан.

Лавров, однако, отметил, что Россия поддерживает идею, что она сможет работать со всеми партнерами, включая и соседей конфликтующих сторон, которые имеют возможность влиять и создавать условия для политико-дипломатического решения, основанного на базовых принципах урегулирования, которые сопредседатели выдвигали в ходе контактов с Баку и Ереваном.

С 27 сентября, в течение военных действий, развязанных Азербайджаном при поддержке Турции и наемников-террористов против Республики Арцах, уже трижды - 10 октября при посредничестве России, 18 октября при посредничестве Франции и 26 октября при посредничестве США было заявлено о прекращении огня. Но через несколько минут после вступления договоренностей в силу Азербайджан нарушал их, предпринимая диверсионные атаки, обстреливая передовые позиции и мирные населенные пункты.