Число наемников, перемещенных из Ближнего Востока в зону карабахского конфликта, достигло 2 000: Лав

Россия призывает иностранных игроков использовать свои ресурсы для предотвращения перемещения более 2 000 наемников с Ближнего Востока в зону нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью, данном российской газете “Коммерсантъ”.

“Мы, конечно, обеспокоены интернационализацией нагорно-карабахского конфликта и вмешательством боевиков с Ближнего Востока. Мы неоднократно призывали иностранных субъектов использовать свои возможности для предотвращения переброски наемников, количество которых в зоне конфликта, по имеющимся данным, уже приближается к двум тысячам. Эта тема особенно была затронута и президентом России Владимиром Путиным во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявщимся 27 октября, а также во время регулярных контактов с руководителями Азербайджана и Армении. Мы настойчиво продолжаем продвигать нашу позицию по различным каналам”, - сказал Лавров.