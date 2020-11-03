“Гандзасар-Капан” не вышел на матч с “Араратом-Арменией”

Футбольный клуб “Гандзасар-Капан” не вышел на матч чемпионата Армении с “Араратом-Арменией”.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила ФФА, добавив, что 3-го ноября должен был состояться матч 11-го тура Премьер-лиги Армении “Гандзасар-Капан” - “Арарат-Армения”. Согласно пункту 01 статьи 17 Регламента проведения профессиональных соревнований ФФА, команды-участники обязаны прибывать на стадион как минимум за 75 минут до назначенного времени матча.

Команда “Гандзасар-Капан” не явилась на матч. Согласно пункту 03 статьи 17 Регламента проведения профессиональных соревнований ФФА, если команда за 60 минут до начала матча не прибыла на стадион и не уведомила делегата о причинах задержки, то это засчитывается как неявка на матч. Арбитр и делегат игры обязаны зафиксировать данный факт в протоколе этой игры и в докладе делегата и представить в ФФА.

Решение о несостоявшемся матче “Гандзасар-Капан” - “Арарат-Армения” будет принято согласно пункту 5 статьи 36 Регламента ФФА по дисциплинарной этике.

Добавим, что футбольный клуб “Гандзасар-Капан” до сих пор официально не проинформировал Федерацию футбола Армении о прекращении выступлений в Премьер-Лиге VBET Армении.