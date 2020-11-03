Государственный научный центр "Вектор" начал испытания объединенной вакцины от сезонного гриппа и коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Кандидатная вакцина уже проходит исследования на лабораторных животных", — говорится в сообщении.

Ранее о работе над таким препаратом сообщал директор центра Ринат Максютов.

Недавно ученые из Ливерпульского университета обнаружили, что у заразившихся гриппом, а затем коронавирусом риск смерти повышается в несколько раз. К такому выводу авторы работы пришли после того, как инфицировали одну группу лабораторных мышей только SARS-CoV-2, а другую — последовательно (с разницей в несколько дней) вирусом гриппа А и коронавирусом. В результате выяснилось, что у грызунов из второй группы COVID-19 протекал тяжелее, а вероятность летального исхода увеличивалась в шесть раз.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины — препарата "ЭпиВакКорона" от "Вектора".

Пострегистрационные испытания продолжатся при участии 40 тысяч добровольцев, в числе которых будут люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. "ЭпиВакКорону" рекомендуют вводить двукратно, внутримышечно, с интервалом не менее 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра.

Первой вакциной отечественного производства стал препарат "Спутник V", разработанный в Исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.