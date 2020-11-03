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В течение дня военная авиация Азербайджана обстреляла Мартуни и Шуши

В течение дня военная авиация Азербайджана обстреляла Мартуни и Шуши

Параллельно с боевыми действиями вражеские силы продолжали держать под огнем и мирные населенные пункты.

Как передает Арменпресс, в течение дня военная авиация Азербайджана обстреляла Мартуни и Шуши, по Шаумянскому району была выпущена ракета РСЗО. По предварительным данным, жертв нет.


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