Параллельно с боевыми действиями вражеские силы продолжали держать под огнем и мирные населенные пункты.

Как передает Арменпресс, в течение дня военная авиация Азербайджана обстреляла Мартуни и Шуши, по Шаумянскому району была выпущена ракета РСЗО. По предварительным данным, жертв нет.